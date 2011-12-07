Спортивной столице — новый Чемпионат мира. Как в Казани отпраздновали год до начала волейбольного мундиаля

Сегодня в столице республики на набережной Казанки прошло торжественное открытие стелы, отсчитывающей время до старта первого в истории страны домашнего Чемпионата мира по волейболу. Старт турнира назначен на 26 августа 2022 года, и Казань в числе десяти городов, которые примут спортсменов и болельщиков из разных уголков мира.

Помимо удачного выбора места (самой людной части набережной) организаторы мероприятия подготовили масштабную программу, которая привлекла не только любителей волейбола со стажем, но и просто прохожих — гуляющих горожан и гостей столицы.

Игры любительских команд

С самого утра на импровизированной площадке не прекращалась игра в волейбол. Открывали мероприятие многочисленные любительские команды Казани и Татарстана. Болельщики расположились неподалеку — на удобных лавках, а кто-то и прямо на газоне в непосредственной близости от спортсменов.

Торжественный запуск часов

К запланированному на полдень торжественному запуску часов с обратным отсчетом зрителей прибавилось.

После огненного шоу группы поддержки на сцену пригласили почетных гостей — президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина, заслуженного мастера спорта, игрока ВК «Зенит-Казань» и серебряного призера Олимпиады в Токио Максима Михайлова, вице-президента Федерации синхронного плавания России Ольги Павловой и других.

Объективы десятков камер запечатлели знаменательный момент, и вот отсчет стартовал — ровно год до старта первого домашнего Чемпионата мира по волейболу в России.

Турнир Школьной волейбольной лиги

Не обошло стороной волейбольное мероприятие и спортсменов Школьной волейбольной лиги (ШВЛ). Спустя месяц после открытия пляжной площадки «Территория Z» команды со всего Татарстана и близлежащих республик вновь померились силами в самом сердце Казани.

Сегодняшний турнир проходил в два этапа. Первая половина противостояний прошла параллельно с автограф-сессией игроков ВК «Зенит». Заветные подписи на карточках для своих болельщиков оставили Максим Михайлов, Александр Волков и Юрий Бережко.

Финальная часть поединков продолжилась до самого вечера, закрывая праздничную программу сегодняшнего мероприятия. Все участники соревнований получили памятные награды и не стали прощаться надолго, ведь подобные любительские баталии на площадках Казани стали доброй традицией, так что новые встречи команд ШВЛ состоятся уже в ближайшем будущем.

Самый длинный волейбольный матч

Гвоздем программы стал «самый длинный волейбольный матч», в котором приняли участие казанские профессиональные волейболисты.

Казань, как один из десяти городов-организаторов, поддержала междугороднюю эстафету. Ее идея состоит в том, что в каждом из десяти городов-участников ЧМ-2022 (в том числе и Казани) по очереди проводится поединок между двумя командами «серыми» и «синими». Игра проходит до двух побед. После завершения встречи — эстафета передается в следующий город.

Товарищеская игра проходила в дружелюбной и теплой атмосфере, но со всеми атрибутами серьезного поединка. С судьями и даже с привычным казанским болельщикам по домашним играм «Зенита» комментатором.

365 дней до старта

Подводя итог сегодняшнего мероприятия, хочется согласиться с главным тренером «зенитовцев» Алексеем Вербовым, который тоже стал участником сегодняшнего праздненства на берегу Казанки. Наставник десятикратных чемпионов отметил, что событие такого масштаба, как домашний Чемпионат мира, — просто не может быть рядовым. Как для любителей волейбола и спорта, так и для каждого жителя города и республики.

Приятно, что спортивная столица России, занимающая далеко не последние позиции в том числе и в волейболе, получила новый большой спортивный турнир наряду с другими девятью городами страны. Присутствует глубокая уверенность, что и с этим новым вызовом Татарстан справится на привычном, высоком уровне.

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани и еще девяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Любопытно, что домашние соревнования по данному виду спорта столь высокого уровня проводятся впервые в истории нашей страны. В ЧМ-2022 примут участие 24 национальные команды, включая Россию. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 сентября 2021 года.