В Казани стартовал отсчет к Чемпионату мира по волейболу

Сегодня в столице республики официально стартовал отсчет к домашнему Чемпионату мира по волейболу 2022.

Часы начали свой отсчет ровно с 365 дней (1 года) до старта Чемпионата мира по волейболу в России.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани и еще девяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Любопытно, что домашние соревнования по этому виду спорта столь высокого уровня проводятся впервые в истории нашей страны.

В ЧМ-2022 примут участие 24 национальные команды, включая Россию. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 сентября 2021 года.

Участие в открытии стелы отсчета сегодня принял президент федерации волейбола РТ Фарит Мухаметшин, который поприветствовал гостей церемонии, заслуженный мастер спорта, игрок ВК «Зенит-Казань» и серебряный призер Олимпиады в Токио Максим Михайлов, а также вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова и другие почетные гости.