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Эдуард Николаев победил на первом спецучастке китайского этапа ралли «Шелковый путь»

Эдуард Николаев победил на первом спецучастке китайского этапа ралли «Шелковый путь»
Экипаж коанды «КАМАЗ-Мастер» пол управлением Эдуарда Николаева победил на первом спецучастке китайского этапа ралли «Шелковый путь». Он также стал пятым в генеральной классификации. Все четыре этапа будут стартовать из одного и того же города – Алашань-Цзоцы. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова, а третьим – смешанный российско-китайский экипаж «Один пояс – один путь».
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