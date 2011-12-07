Эдуард Николаев победил на первом спецучастке китайского этапа ралли «Шелковый путь»

Экипаж коанды «КАМАЗ-Мастер» пол управлением Эдуарда Николаева победил на первом спецучастке китайского этапа ралли «Шелковый путь». Он также стал пятым в генеральной классификации. Все четыре этапа будут стартовать из одного и того же города – Алашань-Цзоцы. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова, а третьим – смешанный российско-китайский экипаж «Один пояс – один путь».