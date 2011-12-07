Крым объединяет юных спортсменов

Тренер, преподаватель РСДЮСШОР «Батыр» Айнур Зарипов рассказал, как одержать победу:- В соревнованиях принимали участие дети 2002, 2003, 2005, 2006 годов рождения. Это отборочный этап на первенство России среди юношей и девушек, которое стартует в конце сентября в городе Раменское Московской области. Три дня соревнований были для участников насыщенными впечатлениями. У керченского клуба «Слава» есть талисман - живой тигр. Самые смелые ребята имели возможность погладить опасную кошку. Нас поселили в 50 метрах от красивейшего морского берега. Куда бы мы ни ездили, я стараюсь организовать ребятам культурный досуг - мы не только проводим время в спортзале, но и знакомимся с достопримечательностями. Успели обойти город, погулять в Краснодаре. Всестороннее развитие необходимо. Да, не каждый ребенок может стать чемпионом. Главное - физическое развитие. Задача тренера - собрать коллектив, а потом уже команду. В противовес тепличным детям, сидящим у компьютера, у меня неоспоримая мотивация. Спорт - это сила, дисциплина, возможность быть отобранным на соревнования всероссийского уровня, стать чемпионом. И обрести верных друзей - дети ходят друг к другу на дни рождения. Формирую свой спортивный отряд летом на каникулах. Мы вместе едем в лагерь - тут и тренировки, и общение. Задача родителей - не ругать ребенка за проигрыш. Из Крыма мы привезли победу - 2-е место у Мурада Хасаншина (2002 г. р.) в весовой категории 55 кг. И Анастасия Иванова (2003 г. р.) в весовой категории 56 кг заняла 3-е место.