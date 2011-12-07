«Нефтехимик» завершил свои выступления в Кубке России на стадии 1/16 финала

На своем поле к 60-й минуте они уступали «Уралу» из Екатеринбурга 0:3, но затем смогли-таки забить два гола. Отличились у нижнекамцев Сергей Морозов и Алексей Бабырь. Отметим, что Сергей Морозов сделал в этом матче дубль, срезав мяч сначала и в свои ворота.В еще одном матче 1/16 финала 25 сентября «Оренбург» был в гостях сильнее клуба «Динамо-Барнаул» - 2:0.