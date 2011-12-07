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«Рубин» и «Химки» рассудит Иван Сиденков

«Рубин» и «Химки» рассудит Иван Сиденков
Матч 1/16 финала розыгрыша Кубка России на «Арене Химки» (26 сентября, 19.00) между «Химками» и казанским «Рубином» рассудит судейская бригада под руководством Ивана Сиденкова из Санкт-Петербурга. Лайнсменами выступят москвич Антон Кобзев и ростовчанин Варанцо Петросян. Инспектор матча – москвич Александр Колобаев.
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