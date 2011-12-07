Волейболистки казанского «Динамо» выиграли первый матч в Кубке России

В Нижнем Новгороде стартовал предварительный раунд розыгрыша Кубка России. Казанские динамовки в первом матче выиграли у клуба «Олимп» из Новосибирской области – 3:0 (25:16, 25:14, 25:8). Даже без игроков сборной наши девчата переиграли «Олимп», выступающий в высшей лиге А.