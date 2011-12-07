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Волейболистки казанского «Динамо» выиграли первый матч в Кубке России

Волейболистки казанского «Динамо» выиграли первый матч в Кубке России
В Нижнем Новгороде стартовал предварительный раунд розыгрыша Кубка России. Казанские динамовки  в первом матче выиграли у клуба «Олимп» из Новосибирской области – 3:0 (25:16, 25:14, 25:8).  Даже без игроков сборной наши девчата переиграли «Олимп», выступающий в высшей лиге А.
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