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Защитник «Рубина» Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа

Защитник «Рубина» Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа
В матче против тульского «Арсенала» защитник казанского «Рубина» Чико Флорес в первом тайме получил перелом носа в столкновении с соперником Ожеговичем, который попал ему в нос локтем – восстановление займет не менее недели, после чего Флорес сможет тренироваться в специальной маске. 
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