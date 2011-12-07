Защитник «Рубина» Чико Флорес выбыл минимум на неделю из-за перелома носа

В матче против тульского «Арсенала» защитник казанского «Рубина» Чико Флорес в первом тайме получил перелом носа в столкновении с соперником Ожеговичем, который попал ему в нос локтем – восстановление займет не менее недели, после чего Флорес сможет тренироваться в специальной маске.