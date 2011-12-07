Баскетболистки «Казаночки» начали чемпионат Суперлиги с двух побед в Вологде

В первом матче наши девушки сразу же вырвались вперед на 11 очков. Но хозяйки не сдавались, и победа оказалась непростой для «Казаночки», но в концовке гостьи довели преимущество до 20 очков – 79:59 в пользу гостей. У наших самой результативной стала Яна Котова – 17 очков + 8 очков.На следующий день борьба была еще более упорной, но «Казаночка» сумела вновь проявить характер – выигран и второй матч – 75:68. Теперь «Казаночка» 8-9 ноября дома сыграет с московской командой «МБА-2».