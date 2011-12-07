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«Краснодар» потерпел обидное поражение в Льеже

Футболисты «Краснодара» потерпели крайне обидное поражение. В Льеже, играя против местного «Стандарта», гости первыми забили – отличился форвард Ари.
Однако хозяева сначала сравняли счет, а затем, уже на 93-й минуте Лайфис принес бельгийцам победу – 2:1. Тем не менее, с 6-ю очками краснодарцы идут в своей группе на втором месте.
КВ
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