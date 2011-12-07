Московский «Спартак» на выезде в Лиге Европы сумел удержать нулевую ничью в Глазго

У гостей также были шансы отличиться, но количество опасных атак шотландцев в этом матче зашкаливало, так что и.о. главного тренера Рауль Рианчо может быть доволен. Правда за три матча «Спартак» так ни разу и не выиграл – две ничьи и поражение.