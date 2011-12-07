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КАМАЗ второй раз в сезоне проиграл ульяновской «Волге»

Челнинцы упали на шестое место в турнирной таблице.

В матче 13-го тура группы 4 ПФЛ КАМАЗ на своём поле проиграл ульяновской «Волге» — 1:3.

Челнинцы первыми открыли счёт — на 33-й минуте пенальти реализовал Александр Гаглоев. Однако в концовке первого тайма Илья Максименков восстановил статус-кво. Во второй половине встречи Сергей Морозов оформил дубль в ворота КАМАЗа.

КАМАЗ в этом сезоне ранее уже проигрывал ульяновской «Волге», в 1/64 финала Кубка России волжане забили два безответных мяча. По итогам 13-го тура ПФЛ челнинцы упали на шестое место в турнирной таблице.

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