КАМАЗ второй раз в сезоне проиграл ульяновской «Волге»

В матче 13-го тура группы 4 ПФЛ КАМАЗ на своём поле проиграл ульяновской «Волге» — 1:3.

Челнинцы первыми открыли счёт — на 33-й минуте пенальти реализовал Александр Гаглоев. Однако в концовке первого тайма Илья Максименков восстановил статус-кво. Во второй половине встречи Сергей Морозов оформил дубль в ворота КАМАЗа.

КАМАЗ в этом сезоне ранее уже проигрывал ульяновской «Волге», в 1/64 финала Кубка России волжане забили два безответных мяча. По итогам 13-го тура ПФЛ челнинцы упали на шестое место в турнирной таблице.