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Татарстанские пловцы не принесли медали по итогам первого дня чемпионата РФ по плаванию

Всего в первый день чемпионата разыграли четыре комплекта наград.

Татарстанские пловцы не завоевали ни одной медали в первый день чемпионата России по плаванию.

Всего разыгрывались четыре комплекта медалей.

Победителями финального заплыва на 400 метров вольным стилем стали 19-летний москвич Александр Егоров и 17-летняя жительница Московской области Анна Чернышева. Они преодолели дистанцию за 3.47 и 4.47 соответственно.

Татарстанцы попали в финал эстафетного заплыва 4×100 метров вольным стилем у мужчин, однако заняли только пятое место (Егор Куимов, Вячеслав Андрусенко, Алексей Мерзляков и Никита Королев проплыли дистанцию за 3.21.

Победителем этого заплыва стали мужская и женская сборные Санкт-Петербурга.

Сегодня, 26 октября, будет разыграно девять комплектов медалей.

Напомним, чемпионат проходит в Казани во Дворце водных видов спорта. 

КВ
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