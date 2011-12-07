Фильм был подготовлен при активном содействии ФК «Рубин», и значимость этого события трудно переоценить - люди, родившиеся после начала 90-х годов прошлого века, уже с трудом вспоминают своего прославленного земляка.Даже «медийный человек» (как он сам себя называет) Евгений Серафимович Ловчев, против которого в чемпионате страны Виктор Колотов играл в знаменитых противостояниях 70-х «Динамо» (Киев) - «Спартак» (Москва), и то ошибся, назвав в разговоре Колотова Валерием. Но в целом Ловчев рассказывал о Колотове очень тепло и правильно: «Мы в свое время слышали, что есть где-то в первой лиге такой парень, и что этим парнем интересуются две великие команды. Поначалу он мне не приглянулся, но затем… Этот фильм - наглядный пример того, как простой парень может стать футболистом мирового масштаба. Это посыл тем молодым мальчишкам из школы »Рубина«, которые сидят здесь, в зале.«Такой теплый фильм, - поделился после просмотра тренер »Рубина« Ринат Билялетдинов. - Я, конечно, помоложе, но некоторые кадры напомнили детство - мы также гоняли мяч во дворе.Присутствовали на просмотре и ветераны «Рубина»: Альберт Файзуллин, Юрий Ибраев, Николай Пензин, Владимрир Зайцев, а также «рубиновцы» помоложе - Рустем Хузин, Андрей Князев. Ветераны с горечью вспоминают, что в 1999 году Виктору Колотову предлагали выводить «Рубин» в премьер-лигу, но возвращение в «Рубин» для Колотова тогда не состоялось, а жаль.Присутствовали на просмотре и молодые игроки нынешнего «Рубина» Магомед Оздоев, Камиль Муллин, Эльмир Набиуллин.Авторам фильма Александру Богачеву и Дмитрию Тарханову (родившихся. когда Колотов уже закончил спортивную карьеру) удалось тактично и грамотно выстроить материал - нет смысла пересказывать 30-минутный фильм - посмотрите сами. Страна должна знать и не забывать своих героев. А фильм называется просто - «Стихия Колотова».Наше досье:Колотов Виктор Михайлович. Заслуженный мастер спорта.Родился 4 июля 1949 года в поселке Юдино Татарской АССР. Скончался 3 января 2000 года в Киеве от сердечного приступа.Воспитанник зеленодольского футбола. За «Рубин» выступал с 1968 по 1970 год, в 1970 году впервые был вызван в сборную СССР. Большую часть карьеры провел в киевском «Динамо», где шесть раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, по одному разу - Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР становился чемпионом Европы и дважды - бронзовым призером Олимпийских игр. Именем Виктора Колотова назван стадион в Зеленодольске, рядом с которым установлен и памятник легендарному полузащитнику.