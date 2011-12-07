«Ак Барс» в «татарстанском дерби» переиграл «Нефтехимик»

Хозяева начали пободрее, и имели несколько голевых моментов в первые десять минут игры.Но забить не удалось, и постепенно игра выровнялась.Первый гол состоялся, когда «Ак Барс» играл в меньшинстве – только вот забили казанцы – 1:0 на последней минуте первого периода после броска Лукоянова и, в меньшинстве выстояв, казанцы ушли на перерыв, ведя в счете.Второй период «Ак Барс» опять начал с удаления. Но на этот раз гола не случилось. Зато «барсы» забили в равных составах – на 25-й минуте отличился Попов – 2:0.На перерыв команды ушли при счете 2:0, но третий период казанцы были вынуждены начинать в меньшинстве – в конце второго периода был удален Свитов.И еще один раз удалились «барсы», но к середине третьего периода счет был прежним – 2:0. У нижнекамцев даже в большинстве мало что получалось.Игра оживилась, когда за шесть минут до конца третьего периода счет стал 2:1.Гости оживились, ведь у них появился шанс отыграться. За 85 секунд до окончания периода нижнекамцы сняли вратаря – пошел навал. Но еще через 40 секунд Глухов направил шайбу через всю площадку в пустые ворота – 3:1. Эта победа стала для «Ак Барса» уже пятой подряд.