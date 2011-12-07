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Казанский «Синтез» дважды разгромил «Астану»

Ватерполисты казанского «Синтеза» на своей воде в двух матчах разгромили казахстанскую «Астану» в чемпионате России по водному поло.
В обеих встречах хозяева полностью владели инициативой, оттого и счет стал крупным в двух матчах – 11:4 и 12:5. В следующем туре 14-15 декабря казаны на выезде сыграют в Москве против «Динамо».
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