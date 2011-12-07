Артём Дзюба возглавил список бомбардиров-россиян в ЛЧ

Форвард «Зенита» Артём Дзюба вырвался в лидеры списка бомбардиров-россиян в Лиге чемпионов. Во вторник футболист поразил ворота «Лацио».

Гол стал для нападающего девятым в ЛЧ. Ранее лидером списка был Андрей Тихонов, забивший в Лиге чемпионов 8 мячей в 29 играх за «Спартак». Дзюба же забил девять голов в 22 матчах. Замыкает тройку лидеров игрок ЦСКА Алан Дзагоев, который в 37 играх отличился семь раз.

Для сравнения: норвежский 20-летний нападающий «Боруссии» Эрлинг Холлан забил в Лиге чемпионов 16 голов за 12 игр.