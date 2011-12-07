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Дуэт из Татарстана завоевал «бронзу» на чемпионате страны по синхронному плаванию

Соревнования проходят в эти дни в Казани.

Артур Коршунов и Алина Тихомирова, представляющие Татарстан, показали третий результат в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате РФ по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Золотые медали у дуэта из Москвы (Александр Мальцев и Олеся Платонова), второй результат продемонстрировала пара из Московской области (Кристина Аверина и Михаил Васильев).

Отметим, что Александр Мальцев является четырехкратным чемпионом мира и Европы.

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