Дуэт из Татарстана завоевал «бронзу» на чемпионате страны по синхронному плаванию

Артур Коршунов и Алина Тихомирова, представляющие Татарстан, показали третий результат в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате РФ по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Золотые медали у дуэта из Москвы (Александр Мальцев и Олеся Платонова), второй результат продемонстрировала пара из Московской области (Кристина Аверина и Михаил Васильев).

Отметим, что Александр Мальцев является четырехкратным чемпионом мира и Европы.