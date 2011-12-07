Капитан «Мидтьюлланна» объяснил отказ от перехода в клубы РПЛ

Капитан «Мидтьюлланна» Эрик Святченко рассказал, почему отказался от перехода в клубы РПЛ. Летом интерес к защитнику проявляли «Рубин», ЦСКА и «Динамо».

«Интерес действительно был, но не вижу смысла на этом останавливаться. Я сфокусирован на игре за „Мидтьюлланн“ и надеюсь, что получится показать себя, чтобы уехать в топовый чемпионат», — приводит слова футболиста matchtv.ru.

Сейчас «Мидтьюлланн» лидирует в датской Суперлиге, а также выступает на групповом этапе ЛЧ: в квартете D с «Аталантой», «Аяксом» и «Ливерпулем» команда набрала ноль очков после трёх матчей.