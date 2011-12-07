Москвичка стала первой в технической программе среди солисток на чемпионате страны в Казани

Москвичка Дарья Кирсанова выиграла техническую программу среди солисток на чемпионате России по синхронному плаванию. Соревнования проходят в эти дни в Казани.

Выступление Кирсановой судьи оценили в 90,4217 баллов. Второе место заняла Алина Мантуленко из Московской области, набравшая 90,2571 баллов. Бронзовым призером стала Надежда Демидова из Москвы 89,6187 баллов.

Лучшим результатом среди синхронисток, представлявших Татарстан, стало шестое место Агнии Тулуповой.