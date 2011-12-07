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«Ак Барс» объявил о переходе Раделя Фазлеева

«Ак Барс» объявил о переходе Раделя Фазлеева
ХК «Ак Барс» подписал контракт до конца текущего сезона с 22-летним форвардом Раделем Фазлеевым. Игрок будет выступать под №52. Фазлеев – воспитанник системы клуба. В этом сезоне Фазлеев играл за океаном.
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