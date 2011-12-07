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Динамовки Казани дома обыграли «Протон»

Волейболистки клуба «Динамо-Казань» на своей площадке принимали в очередном матче чемпионата России саратовский «Протон», и уверенно выиграли в четырех партиях – 3:1 (25:17, 25:7, 18:25, 25:14).
«Протон» - аутсайдер чемпионата, так что эта победа не стала неожиданностью. Но после разгрома во второй партии динамовки несколько расслабились, и уступили в третьем сете. А следующий матч наши девушки проведут 29 декабря дома против «Заречье-Одинцово».
КВ
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