Динамовки Казани дома обыграли «Протон»

«Протон» - аутсайдер чемпионата, так что эта победа не стала неожиданностью. Но после разгрома во второй партии динамовки несколько расслабились, и уступили в третьем сете. А следующий матч наши девушки проведут 29 декабря дома против «Заречье-Одинцово».