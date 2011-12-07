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Ватерполисты казанского «Синтеза» крупно проиграли московскому «Динамо»

В повторном матче чемпионата России по водному поло ватерполисты казанского «Синтеза» крупно проиграли на своей воде московскому «Динамо» - 8:14.
После первой половины матча казанцы уже уступали – 3:7. И в дальнейшем гости лишь наращивали преимущество. Это был последний матч в этом году для «Синтеза». Следующие матчи казанцы проведут 17-18 января уже в рамках Кубка России.
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