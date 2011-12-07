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Казанский «Зенит» пролетел мимо финала Кубка России

Команда сложила с себя титул обладателя кубка.

Казанский «Зенит» проиграл питерскому «Зениту» в матче Финала четырёх Кубка России. Встреча завершилась в пользу коллектива из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15).

Казанцы являлись бессменными обладателями кубка с 2014 года, однако в пятницу серия прервалась в городе на Неве.

Во втором матче игрового дня московское «Динамо» было сильнее новосибирского «Локомотива» — 3:2.

Финал Кубка России состоится в субботу в 19:00.

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