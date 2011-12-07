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«Ак Барс» на своем льду проиграл «Трактору»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» на своем льду уступили челябинскому «Трактору» - 1:2.
У гостей дублем отметился Кристиан Томас, у хозяев шайба на счету Джастина Азеведо. В конце матча казанцы сняли вратаря, но счет так и не сравняли.
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