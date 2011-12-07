Динамовки Казани проиграли в Лиге чемпионов

В последнем матче группового этапа Лиги европейских чемпионов казанские динамовки сыграли в Стамбуле с главным фаворитом турнира – клубом «Экзачибаши», и уступили в трех партиях – 0:3 (21:25, 18:25, 17:25). Оставшись на втором месте в группе, наши волейболистки теперь не проходят в плей-офф.