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Динамовки Казани проиграли в Лиге чемпионов

Динамовки Казани проиграли в Лиге чемпионов
В последнем матче группового этапа Лиги европейских чемпионов казанские динамовки сыграли в Стамбуле с главным фаворитом турнира – клубом «Экзачибаши», и уступили  в трех партиях – 0:3 (21:25, 18:25, 17:25). Оставшись на втором месте в группе, наши волейболистки теперь не проходят в плей-офф.
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