Команда Республики Татарстан завоевала Кубок России по лыжным гонкам

«Мы вернули республике этот Кубок – это дорогого стоит! - Президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев не сдержал эмоций, взяв в руки этот действительно «дорогой» Кубок. – Такая победа одержана нашими гонщиками уже во второй раз. В 2017 году Кубок был ими завоеван впервые в истории лыжных гонок Татарстана. И вот мы вернули себе эту высокую награду. Наша команда вновь – первая в России!»Сегодня, 27 февраля, в Сыктывкаре (Республика Коми) закончился финал Кубка России сезона 2018-2019 годов по лыжным гонкам. В последние, самые решающие дни состязаний президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан сам приехал в Сыктывкар и поддержал команду в кульминационный момент финала Кубка России.Соревнования проходили в Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В этих стартах принимали участие более 250 участников из 47 регионов. Все они боролись за медали и, конечно же, за Кубок в самых динамичных и скоротечных соревнованиях спортивного сезона, а потому самых азартных и насыщенных борьбой.На первом же этапе татарстанские лыжники уверенно вырвались вперед и сохраняли это преимущество на протяжении всех этапов Кубка. За день до окончания финала стало ясно: татарстанцы оказались вне досягаемости для соперников. Они шли впереди с большим преимуществом, набрав в командном зачете 3950 очков. У ближайшего конкурента – команды Коми – сумма очков составила 2098. На третьем месте – Тюменская область (1544 очка). Всего в копилке сборной команды Татарстана на этапах Кубка России этого сезона 19 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Лидеры татарстанской команды Артем Николаев, Андрей Феллер, Лариса Рясина, Светлана Кузнецова достигли отличных результатов еще и в личном зачете.«Результатов личных не бывает. Все достижения Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан – итог огромной, слаженной командной работы – работы спортсменов, сервисменов, тренеров, врачей и т.д., - отметил Ильшат Шаехович Фардиев. - Очень важно, что мы ощущаем постоянную поддержку Президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы встречаемся с ним, обговариваем задачи Федерации лыжных гонок, вопросы подготовки спортсменов. Те планы, которые были сформулированы Президентом – завоевать олимпийские медали, стать чемпионами страны – уже осуществились. Сейчас наша задача – закрепиться на призовых местах и двигаться дальше. Этот Кубок станет подарком спортсменов нашему Президенту ко дню его рождения, которое Рустам Нургалиевич празднует 1 марта».Можно с уверенностью сказать, что в последние годы у татарстанской сборной по лыжным гонкам началась «медальная страда». Но любой страде, то есть сбору урожая, предшествует огромный, системный труд, где один этап строго следует за другим. Татарстанские лыжники-спортсмены все эти этапы прошли, поэтому сегодня уже можно говорить о результатах. В 2017-2018 годах сборная Республики Татарстан заняла второе место в комплексном зачете среди субъектов РФ по лыжным гонкам с итоговым результатом 8383 очка. Вперед смогла вырваться только сборная Тюменской области, за которую выступают такие лыжники, как Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Якумушкин. Что касается результатов текущего сезона, то они сопоставимы с прошлогодними результатами.