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Кубок Гагарина: день второй

Во второй игровой день в розыгрыше Кубка Гагарина прошли очередные матчи.
На «Востоке» астанинский «Барыс» проигрывая по ходу первого периода (0:1), затем все же сломил сопротивление нижегородского «Торпедо» - 4:1. А «Автомобилист» без излишнего рвения переиграл челябинский «Трактор» - 3:0.На «Западе» ЦСКА уверенно переиграл подольский «Витязь» - 4:9, а вот питерский СКА в первом периоде домашнего матча против «Спартака» неожиданно пропустил дважды, и больше шайб в этом матче не было. СКА начал поход за Кубком Гагарина с домашнего «сухого» поражения - 0:2.
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