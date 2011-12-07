Кубок Гагарина: день второй

На «Востоке» астанинский «Барыс» проигрывая по ходу первого периода (0:1), затем все же сломил сопротивление нижегородского «Торпедо» - 4:1. А «Автомобилист» без излишнего рвения переиграл челябинский «Трактор» - 3:0.На «Западе» ЦСКА уверенно переиграл подольский «Витязь» - 4:9, а вот питерский СКА в первом периоде домашнего матча против «Спартака» неожиданно пропустил дважды, и больше шайб в этом матче не было. СКА начал поход за Кубком Гагарина с домашнего «сухого» поражения - 0:2.