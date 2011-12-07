Семь игроков «Динамо-Казань» вызваны в сборную России по хоккею на траве

Это голкипер Марат Гафаров, защитники Денис Щипачев, Антон Корнилов и Семен Матковский, полузащитник Алексей Майоров и форвард Павел Голубев. Кроме того, полузащитник Павел Янкун вызван одним из ассистентов главного тренера Владимира Конкина. Сейчас сборная команда России проводит сбор в Бельгии.