«КАМАЗ» заочно проиграл на Кубке ФНЛ

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Встреча за бронзовые медали Кубка ФНЛ между «КАМАЗом» и «Шинником» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
Причина оказалась прозаичной: челнинский клуб запланировал вылет с Кипра на время раньше, чем должна была пройти игра. «КАМАЗ» не сумел убедить соперника перенести встречу, а организаторы турнира выразили надежду, что впредь клуб будет «уважительно относиться к турнирам, в которых планирует принять участие».
Напомним, что «КАМАЗ» стал победителем в своей группе, а в полуфинале Кубка проиграл «Химкам».