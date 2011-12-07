Казанский «Зенит» продолжает погоню за новосибирским «Локомотивом»

В очередном туре чемпионата российской Суперлиги казанский «Зенит» дома принимал «Югру-Газпром» из Сургута. И уверенно выиграл — 3:0. Сибиряки шли на десятом месте, и вряд ли могли составить достойную конкуренцию волжанам.

Первый сет хозяева по сути провели в тренировочном режиме, и выиграли без проблем — 25:17 и 1-0. И второй сет не стал для казанцев проблемой — 25:20 и 2-0. Третий сет уже ничего не мог решить — 25:18 и 3-0.

Следующий матч казанцы проведут 29 февраля в Казани — в 17.00 «Зенит» примет АСК из Нижнего Новгорода. Пока наши парни дожидаются осечки новосибирцев, но и сами исправно набирают очки.