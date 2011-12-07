В «Уфу» могут прийти иностранные инвесторы

В «Уфу» могут прийти иностранные инвестиции, утверждает комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что в сотрудничестве с клубом из Башкортостана заинтересованы сразу две крупные компании: холдинг City Football Group и Red Bull. По мнению комментатора, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов склоняется ко второму варианту сотрудничества.

«Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. „РБ“ не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии — это работа на результат и стремление быть на виду», — написал Нагучев.

Холдинг City Football Group включает в себя 9 клубов, в том числе «Манчестер Сити». Red Bull контролирует 4 футбольных клуба, в том числе «РБ Лейпциг», а также представлен в других видах спорта.