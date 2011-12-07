Экс-нападающий «Рубина» Руслан Мухаметшин выступит в чемпионате РТ по футболу

Бывший форвард «Рубина» Руслан Мухаметшин включён в заявку одной из команд чемпионата Татарстана по футболу. Игрок будет выступать за «Эверест» из Высокой Горы, сообщает ИА «Татар-информ».

По данным сайта ФФРТ, нападающий уже принял участие в одном матче чемпионата республики, отыграв 40 минут, но не отличившись результативными действиями. При этом в Республике Мордовия Руслан Мухаметшин является фигурантом уголовного дела — следствие считает, что форвард и три его подельника в ноябре 2017 года создали организованную группу для открытия подпольных игорных залов с автоматами. Согласно данным картотеки суда Ленинского района Саранска, очередное судебное заседание по данному делу запланировано на 5 июля.