Рейтинги Legalbet: объективная оценка работы легальных букмекеров

На легальном рынке букмекерских контор в России сегодня работают больше двадцати компаний. Стараясь привлечь новых пользователей, они предлагают крупные бонусы, широкий выбор ставок, высокие коэффициенты и другие условия. Разобраться в возможностях букмекеров и выбрать лучшую контору помогут рейтинги БК на сайте Legalbet.

Проект работает не только в России, но и в Казахстане и Беларуси. Для каждой страны публикуется собственный список легальных букмекерских контор и рейтинги компаний по следующим показателям:

● популярность;

● надежность;

● размер коэффициентов;

● выбор ставок;

● работа в режиме Live;

● предложение ставок на киберспорт.

Рассмотрим каждый аспект поподробнее.

Народный рейтинг Legalbet

Если не хотите тратить много времени на выбор букмекерской компании, подойдет этот вариант. На первых местах народного рейтинга на сайте Legalbet вы увидите самые популярные конторы по мнению посетителей портала. Каждый зарегистрированный пользователь может указать, в каких БК предпочитает делать ставки и таким образом добавляет голос в пользу той или иной конторы.

Рейтинг надежности

Важная характеристика, на которую обязательно нужно обращать внимание при выборе букмекера, — надежность. Размер бонусов и потенциальных выигрышей не будет играть никакой роли, если оператор не дает вывести деньги. При возникновении проблемы любой пользователь сайта Legalbet может подать жалобу на контору. Специалисты определят правомерность претензии и присвоят жалобе пользователя соответствующий статус. Рейтинг надежности составляется на основании числа жалоб и количества решенных проблем.

Рейтинг по коэффициентам

Один из главных критериев, который отличает лучшие букмекерские конторы — размер маржи. Это комиссия, закладываемая букмекером при формировании коэффициентов. Чем ниже маржа, тем выше котировки, соответственно тем больше денег сможет получить игрок в случае победы ставки. Legalbet подсчитал размер маржи на сайтах легальных букмекеров на основании реальных коэффициентов на события в самых популярных видах спорта — футболе, хоккее, баскетболе и теннисе.

Рейтинг по выбору ставок

Лучшие букмекерские конторы предлагают широкий выбор событий для пари. В линиях таких БК вы найдете ставки на низшие дивизионы чемпионатов в топовых видах спорта и редкие дисциплины. Кроме того, некоторые конторы дают больше тысячи вариантов для пари на матчи. Рейтинг Legalbet учитывает количество предложений в ставках на тоталы и форы в футболе, баскетболе, хоккее и теннисе.

Рейтинг Live

В этом рейтинге Legalbet определяет букмекерские конторы с лучшей работой в режиме Live. Многие любители ставок на спорт предпочитают заключать пари только по ходу матча. Наверху рейтинга Live-сервиса букмекеры, которые предлагают широкий выбор ставок в лайве, оперативный расчет и быстрые выплаты. А также расширенные возможности именно для ставок вживую: трансляции или удобную инфографику, мультилайв, кэшаут.

Киберспорт

Большинство российских букмекерских контор дают линию на киберспортивные дисциплины. Legalbet подскажет, на сайтах каких компаний вы найдете лучший выбор пари, размер коэффициентов и лимиты в ставках на CS: GO, Dota 2, League of Legends, Starcraft 2 и другие киберспортивные виды.

Места в рейтингах букмекерских контор на сайте Legalbet не продаются, поэтому пользователь может увидеть непредвзятую картину, сделать собственный вывод и определиться, в какой компании начать делать ставки. Главное — подходить к этому процессу с умом и помнить, что ставки — это только развлечение, а не способ заработка.

Автор: Артем Митько