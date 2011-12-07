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Сеад Хакшабанович стал игроком «Рубина»

Игрок заключил с казанским клубом пятилетний контракт.

22-летний вингер Сеад Хакшабанович заключил с «Рубином» пятилетний контракт, сообщает пресс-служба казанского клуба. Последний год игрок защищал цвета шведского «Норрчёпинга».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает переход полузащитника в 4 млн евро.

В текущем сезоне Хакшабанович принял участие в семи играх чемпионата Швеции и отдал четыре голевые передачи. В кубке страны вингер в четырёх играх набрал 5+1 очков по системе «гол+пас». Кроме того, игрок провёл десять матчей за сборную Монтенегро.

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