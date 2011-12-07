Бразилия встретится с Польшей в финале Лиги наций

27 июня состоятся матчи за медали волейбольной Лиги наций. Накануне Бразилия обыграла в полуфинале Францию — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) и встретится в финале с Польшей, которая была сильнее словенцев — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

Отметим, что Польша уже становилась обладателем медалей Лиги наций: в 2019-м году она добыла «бронзу», обыграв Бразилию. Франция на домашнем турнире в 2018-м году довольствовалась вторым местом, уступив в финале России.

Словения является дебютантом Лиги наций и претендует на бронзовые медали нынешнего турнира.