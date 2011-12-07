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Единая лига ВТБ готовит календарь нового сезона, рассчитанный на 12 команд

Ранее подмосковные «Химки» уведомили об отсутствии финансирования.

Единая лига ВТБ готовит календарь нового сезона, который будет рассчитан на 12 команд. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

Сезоном ранее участниками турнира были 13 клубов. В начале лета подмосковные «Химки» уведомили лигу об отсутствии финансирования и не подтвердили своего участия в чемпионате 2021/22.

Состав участников, регламент и сроки проведения предстоящего сезона будут утверждены на совете Единой лиги ВТБ, который состоится 12 июля.

КВ
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