Единая лига ВТБ готовит календарь нового сезона, рассчитанный на 12 команд

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Единая лига ВТБ готовит календарь нового сезона, который будет рассчитан на 12 команд. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.
Сезоном ранее участниками турнира были 13 клубов. В начале лета подмосковные «Химки» уведомили лигу об отсутствии финансирования и не подтвердили своего участия в чемпионате 2021/22.
Состав участников, регламент и сроки проведения предстоящего сезона будут утверждены на совете Единой лиги ВТБ, который состоится 12 июля.