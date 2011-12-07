Клуб из Беларуси может провести еврокубковый матч в Казани

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» может провести домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций в Казани. Об этом сообщает портал football.by.

Ранее все клубы, представляющие Беларусь в еврокубках, были вынуждены искать альтернативные арены для проведения матчей квалификационных раундов. Причиной стало закрытие авиасообщения между РБ и большинством европейских стран, а не отказ UEFA проводить соревнования под своей эгидой.

Таким образом, солигорский «Шахтёр» сыграет домашний матч в квалификации Лиги чемпионов против болгарского «Лудогорца» в Белграде на стадионе «Чукарички», а брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией» в Батуми на стадионе «Батуми Арена».

В минувшем сезоне «Торпедо-БелАЗ» завоевало бронзу чемпионата Беларуси. Команда четвёртый раз в своей истории выступит в еврокубках.