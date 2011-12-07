Врач «Рубина» рассказал о процессе вакцинации футболистов

Врач «Рубина» Михаил Бутовский рассказал о процессе вакцинации футболистов. По его словам, легионеров клуба не пришлось уговаривать привиться препаратом «Спутник V».

«Никого не надо уговаривать, все взрослые люди. Все видят, что происходит в мире. Понимают, что это единственный способ обезопасить свое здоровье», — заявил Бутовский в беседе с «РБ Спорт».

Он добавил, что руководством клуба и медицинским штабом были проанализированы данные на все существующие и доступные вакцины. В конечном итоге выбор сделали в пользу «Спутника V».

К началу нового сезона РПЛ футболисты «Рубина» будут привиты двумя компонентами вакцины.