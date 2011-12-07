Олег Леонтьев: «Задача для «Нефтехимика» — быть в плей-офф»

Наставник ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев в своем интервью для khl.ru поделился своим мнением о трансферной кампании клуба, любимом стиле игры и рассказал, как он реагирует на давление общественности.

Специалист пообещал болельщикам, что в новом сезоне высшей хоккейной лиги «нефтяники» будут бороться за выход в плей-офф — соответствующая задача поставлена. Также он отметил, что одной из главных целей тренерского штаба является хорошая физическая подготовка спортсменов. Сил хоккеистов должно хватать на все три периода.

Леонтьев развеял опасения, что благодаря его игровому прошлому как защитника, «Нефтехимик» изберет исключительно оборонительную тактику.

«Когда я был действующим игроком, мне всегда нравился атакующий хоккей. Он нравится зрителям, нравился игрокам — они больше любят атаковать, чем защищаться. Понятно, что обороняться нужно, если у тебя есть хорошая защита, то впереди тоже все будет хорошо. Но во всех командах, где я работал, мы проповедовали атакующий, зрелищный и агрессивный хоккей, силовой, нацеленный на игру в зоне соперника. Мы будем так выстраивать подготовку, чтобы прививать команде такой стиль игры», — заявил наставник нижнекамцев.

Особняком была отмечена трансферная кампания. Главный тренер высоко оценил уровень тех хоккеистов, с которыми ему предстоит работать. Особенно Леонтьев отметил Рональда Кнота, Лукаша Клока, Либора Гудачека и Дэна Секстона, которым предстоит стать костяком нового коллектива.

Напоследок Олег Юрьевич посоветовал болельщикам дождаться сезона и оценить игру команды, а не судить об его квалификации заранее.

«Я к этому готов и уже прочувствовал это на себе. Некоторые болельщики в соцсетях пишут: «Пришёл тренер из ВХЛ, мы катимся в ВХЛ». Но давайте всё-таки дождёмся сезона — я думаю, что мнение людей изменится. Мне не впервой с этим сталкиваться, когда говорят, что пригласили ноунейма и так далее. Сезон покажет», — подытожил Леонтьев.

Напомним, что ближайшие товарищеские матчи команда из Нижнекамска проведет дома с «Салаватом Юлаевым» (30 июля) и с «Ак Барсом» (2-3 августа).