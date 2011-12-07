Слишком дорого: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

Криштиану Роналду будет вынужден искать новый клуб по истечении сезона 2021/22 итальянской Серии А. Как сообщает Sky Sports, «Ювентус» не намерен продлевать контракт с нападающим в силу завышенных финансовых ожиданий португальца.

Текущее соглашение с Роналду действует до 30 июня 2022 года, сумма годового гонорара форварда — 31 млн евро. Руководство туринцев настаивает на снижении заработной платы до 20 млн евро, но по всей видимости такой вариант не устраивает ни Криштиану, ни его агента.

Напомним, что Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» уже три сезона подряд. Во внутреннем чемпионате нападающий провел за «старую синьору» 97 матчей, забил 81 гол и отдал 15 голевых передач. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А с 29-ю мячами, оставив позади бельгийца Лукаку (24) и колумбийца Мюриэля (22).