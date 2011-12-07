«Территория Z»: в Казани открылась современная площадка для пляжного волейбола

Волейбол — популярный вид спорта для нашей Республики, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного летнего отдыха. «Зенит-Казань» является 10-кратным чемпионом страны и гордостью города, а очереди из желающих покидать мяч через сетку на пляжах столицы Татарстана в летнее время — привычное для глаз зрелище.

Сегодня в Казани появилось еще одно место, где каждый желающий сможет удовлетворить свою потребность в активном отдыхе. На территории молодежного экстрим-парка Урам была презентована площадка (а если говорить точнее, то сразу две площадки) для игры в пляжный волейбол. В торжественной церемонии открытия приняли участие игроки Школьной волейбольной лиги РТ (ШВЛ), директор, игроки и тренер ВК «Зенит-Казань», а также все желающие из числа гуляющих по набережной Казанки.

Внешний вид площадки

Подготовка к открытию «Территории Z» (именно так называется новая площадка для пляжного волейбола) началась задолго до официального старта мероприятия.

Сцена будущих жарких баталий ШВЛ расположена в непосредственной близости к футбольным полям, на которых уже за час до старта соревнований тренировалось большое количество волейболистов-любителей, будущих участников Кубка.

Сама площадка выглядит компактно и современно, но на ней умещается сразу два корта с сетками для игры в волейбол, а ее внешний вид удачно вписывается в концепцию спортивной линии экстрим-парка Урам.

Ключевой особенностью служат деревянные таблички с белыми буквами. На одной из них, например, отмечены эмблема казанского волейбольного клуба и все его титулы, а другая предлагает измерить свой рост и сравнить его с тремя игроками «Зенита-Казань» — Алексея Вербова (183 см), Максима Михайлова (202 см) и Артема Вольвича (213 см).

Корт огражден высокой сеткой, которой в большинстве случаев будет достаточно для того, чтобы мяч не отправился в сольное путешествие по Казанке после мощной подачи очередного волейболиста.

Церемония открытия

Честь открывать площадку и сказать приветственное слово участникам Кубка ШВЛ выпала тем, кто имеет непосредственное отношение как к появлению самой «Территории Z», так и к большому волейболу.

Главный тренер 10-кратных чемпионов России Алексей Вербов (в прошлом известный игрок казанцев), блокирующий «зенитовцев» Александр Волков и директор клуба Олег Брызгалов по очереди поприветствовали участников соревнований, поблагодарили Дирекцию парков и скверов Казани, в сотрудничестве с которыми стала возможна реализация данного проекта, а также выразили надежду, что подобные мероприятия и появление новых мест для занятий спортом откроет двери множеству новых будущих звезд, которые прославят спортивную столицу России.

Сразу после этого состоялась анонсированная ранее автограф-сессия. Желающих получить образец подписи Вербова и Волкова собралось немало — длинная очередь стартовала практически от самого входа на корт.

Кубок ШВЛ

Количество участников, желающих побиться за трофей набралось для буднего дня просто феноменальное. И это при достаточно серьезной организации процесса, которая отсеяла часть спортсменов-любителей. Сами игры на выбывание проходили параллельно на двух кортах в формате 2 на 2. В них принимали участие женские и мужские команды, а до финалов дело дошло лишь через три с небольшим часа упорных спортивных баталий.

Отзывы участников

«Прекрасное мероприятие. На высшем уровне. В нашем детстве такого нельзя было представить. Благодарен руководству и надеюсь, что погода позволит как можно дольше использовать эту новую площадку на радость любителям волейбола в Казани. Ну и, конечно же, следим за выступлением нашей национальной сборной на Олимпиаде и болеем за наших ребят», — поделился впечатлениями от открытия «Территории Z» игрок казанского «Зенита» Александр Волков.

«Это просто замечательно, что в Казани появляются подобные места. Причем не только для профессиональных спортсменов, но и для нас, жителей города, увлекающихся спортом», — рассказал Равиль, один из многочисленных зрителей, наблюдающих за игрой команд.

«Волейболом не сильно интересуюсь, я больше за хоккей, но приятно видеть как разрастается набережная. Такие места определенно нужны», — сказал корреспонденту «КВ» проходящий мимо мужчина в бейсболке «Ак Барса».

Подводя итог, хочется присоединиться к положительным отзывам участников и очевидцев открытия волейбольной площадки на Набережной. Спорт — это прекрасно, но еще прекраснее, когда в городе появляются новые места, способные удовлетворить разнообразные пристрастия спортсменов-любителей, ведь каждому из нас нравится что-то свое.