Дома стены помогли Тимерзянову

В церемонии открытия состязаний приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр спорта РТ Рафис Бурганов и другие лица.

«Казань называют спортивной столицей России, но это звание не присваивается пожизненно, - подчеркнул Рафис Бурганов. - Поэтому мы стремимся развивать все виды спорта, а автомобильный спорт для нас - традиционный».После церемонии открытия интерес многочисленных зрителей привлек красочный парад ретроавтомобилей. Еще бы, где еще увидишь сразу столько диковинных авто, причем на ходу!В итоге состязаний победителем по ралли-кроссу на соревнованиях на Высокой Горе стал наш земляк Тимур Тимерзянов. Но не без приключений.То, что борьба на этот раз ожидается сверхнапряженной, было ясно уже после квалификационных заездов. Так, действующий чемпион Европы Тимур Тимерзянов в дивизионе Д-1 Supercars не сумел завершить заезд из-за столкновения с другим автомобилем. Соперник попросту выбрал не ту траекторию. Во время паузы механики команды Тимерзянова потрудились на славу, и в финале Тимуру все-таки удалось занять первое место.Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.