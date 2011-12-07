Брянское «Динамо» выбило «Нефтехимик» из Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России нижнекамский «Нефтехимик» с минимальным счётом уступил брянскому «Динамо» — 0:1. Единственный мяч гости забили на 84-й минуте, отличился Дмитрий Пикатов.

В других встречах среды СКА-Хабаровск в серии послематчевых пенальти одолел «Факел» (8:7), «Крылья Советов» разгромили «Иртыш» (5:0), «Волгарь» в гостях уступил «Енисею» (1:2), «Оренбург» был сильнее «Алании» (2:1), «Нижний Новгород» выбил «Томь» (1:0), а «Акрон» с минимальным счётом уступил «Чертаново».