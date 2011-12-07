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Чемпионат страны по пара-стендовой стрельбе стартовал в Татарстане

В соревнованиях примут участие 20 спортсменов.

Сегодня на стрельбище «Свияга» стартовал чемпионат России по пара-стендовой стрельбе. Соревнования продлятся до 30 августа, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. По итогам турнира будет сформирована сборная страны.

В соревнованиях примут участие 20 спортсменов из 6 субъектов России. От Татарстана выступит один из самых титулованных пара-стрелков страны Александр Сахарнов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов внимательно следит за развитием стендовой стрельбы в регионе — он регулярно посещает стрельбища республики, и подчёркивал, что Татарстан является одним из центров стендовой стрельбы в России.

КВ
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