Чемпионат страны по пара-стендовой стрельбе стартовал в Татарстане

Сегодня на стрельбище «Свияга» стартовал чемпионат России по пара-стендовой стрельбе. Соревнования продлятся до 30 августа, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. По итогам турнира будет сформирована сборная страны.

В соревнованиях примут участие 20 спортсменов из 6 субъектов России. От Татарстана выступит один из самых титулованных пара-стрелков страны Александр Сахарнов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов внимательно следит за развитием стендовой стрельбы в регионе — он регулярно посещает стрельбища республики, и подчёркивал, что Татарстан является одним из центров стендовой стрельбы в России.