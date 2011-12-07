Игрок «Рубина» возглавил рейтинг бомбардиров РПЛ

Игрок ФК «Рубин» оказался на первом месте в рейтинге бомбардиров РПЛ, сообщается на страницах официальных соцсетей лиги.

Не играя в стартовом составе, Макаров каждый из своих четырех мячей забил, покидая скамейку запасных. В текущем сезоне он провел на поле 137 минут, затратив в среднем 34 минуты на гол.

Денис Макаров разделил первую строчку рейтинга с Сердаром Азмуном из «Зенита», а также с Кристианом Нобоа из «Сочи». Впрочем, следует учитывать, что Азмун имеет больше игрового времени в этом сезоне, а Нобоа забил один из голов с пенальти.