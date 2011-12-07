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Татарстанцы увезли две золотых медали с чемпионата России по стендовой стрельбе

Обладателями наград стали Сергей Демин и Зиля Батыршина.

Татарстанские спортсмены Сергей Демин и Зиля Барыршина положили в копилку республики две золотых медали на чемпионате страны по стендовой стрельбе в миксте, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Каждый из спортсменов поразил по 139 мишеней из возможныз 150. В общей сложности на счету сборной Татарстана оказалось 9 медалей.

Теперь сборная республики возвращается в Казань, где 8 сентября пройдет командный чемпионат.

КВ
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