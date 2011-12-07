Три хоккеиста «Ак Барса» подписали новые контракты с клубом

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с тремя нападающими. До конца сезона 2021/22 будут действовать соглашения Кирилла Петрова, Михаила Глухова и Артёма Лукоянова.

Отметим, что Кирилл Петров и Михаил Глухов уже подписывали новые контракты на один сезон в апреле 2020 года.

«Принимая во внимание потолок зарплат, „Ак Барс“ хотел облегчить вопрос формирования состава и на следующий сезон. Мы посовещались с тренерами и пришли к выводу, что эти хоккеисты будут приносить нам пользу и через год», — приводит слова генерального менеджера «барсов» Рафика Якубова официальный сайт казанцев.