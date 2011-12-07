«Краснодар» — «Рубин»: эксперты не верят в команду Слуцкого без Деспота и Хвичи

Сегодня на стадионе «Краснодар» состоится матч шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Краснодар» примет казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Команда Леонида Слуцкого подходит к поединку с традиционно неудобным соперником без двух главных атакующих игроков — полузащитника Хвичи Кварацхелии и нападающего Джордже Деспотовича (оба травмированы). Этот факт еще больше способствует тому, что эксперты и букмекеры отдают предпочтение южанам. На победу хозяев коэффициент колеблется в районе 1,7. Итоговый успех «Рубина» оценивается коэффициентом 5.

Помимо проблем с составом, в пользу «Краснодара» говорит и статистика личных встреч. На 14 побед «черно-зеленых» двукратные чемпионы могут ответить только 4 викториями, при 2 ничейных исходах. В современной истории «горожане» являются одним из самых неудобных соперников для клуба из столицы Татарстана.

Игру «Краснодара» и «Рубина» обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком, который в среднем демонстрирует около четырех желтых карточек за матч. Каждый пятый поединок с участием Кукуляка не обходится без пенальти.