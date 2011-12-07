Лига Европы: «Спартак» отправится в Неаполь, «Локо» — в Рим

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Стали известны имена всех соперников российских команд, представляющих в этом сезоне Российскую Премьер-лигу (РПЛ) в еврокубках. Московскому «Спартаку» предстоит вояж в Англию и Италию, столичный «Локомотив» встретится с французами и турками в рамках Лиги Европы.
Благодаря сегодняшней жеребьевке в штаб-квартире UEFA московские коллективы попали в следующие группы:
«Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция), «Локомотив» (Россия)
«Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Легия» (Польша), «Спартак» (Россия)
Напомним, что ранее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В элитном еврокубковым турнире Россия представлена петербургским «Зенитом». Соперниками действующего чемпиона стали: «Челси» (Англия), Ювентус (Италия), Мальме (Швеция).